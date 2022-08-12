Ракетний удар по Кураховому: Пошкоджено будинки та центр, де ночували переселенці

Російська армія завдала ракетних ударів по Краматорську, а також по Кураховому. Відомо про дві жертви. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«11 ракетних обстрілів пережив цієї ночі Краматорськ. Росіяни били по приватному сектору, за попередньою інформацією, пошкодили три житлові будинки. На щасливий збіг обставин, жертв і поранених немає», — зазначив Кириленко.







Також, за його словами, окупанти завдали ракетного удару по Кураховому.



«Влучили у житлову двоповерхівку в центрі міста, пошкодили приватні будинки та Центр культури та дозвілля», — поінформував очільник області.



Він зазначив, що у Центрі культури ночували переселенці. Ніхто з них не постраждав.







«Через обстріли у місті сталися пожежі, під завалами зруйнованих будинків опинилися їхні жителі. Наразі з-під завалів вдалося врятувати жінку та підняти на поверхню тіла двох загиблих чоловіків», — повідомив Кириленко.

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