В оккупированном Мелитополе подорвали соратника коллаборанта — мэр Федоров

В оккупированном войсками России Мелитополе местное подполье взорвало одного из руководителей избирательного штаба партии Владимира Путина «Единая Россия», руководителя пропагандистского отдела по работе со СМИ Олега Шостака. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров, отметив, что Шостак госпитализирован.



Он напомнил, что Шостак сотрудничал с назначенным российскими оккупантами главой временной администрации Запорожской области Евгением Балицким и долгое время был связан с местным телеканалом «МТВ-Плюс».



Иван Федоров напомнил, что на этой неделе в Мелитополе также был взрыв возле штаба российской партии «Единая Россия», а на прошлой неделе сожгли дом коллаборантки - сожительницы оккупационного коменданта одного из поселков соседнего с Мелитопольским районом, которая готовилась к «голосованию». Также, по словам мэра Мелитополя, были подрезаны ножом два приспешника «оккупационной «власти», которые наперегонки бегали по селам с непонятными «списками».



По информации Федорова, «охота на организаторов референдума продолжается».

Ранее утром 12 августа мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в одном из микрорайонов оккупированного российскими войсками города Запорожской области произошел взрыв.



Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай ранее заявил, что в оккупированном войсками РФ Старобельске был взорван автомобиль с «начальником МРЭО».