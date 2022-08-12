В окупованому Мелітополі підірвали соратника колаборанта Балицького - мер Федоров

В окупованому військами Росії Мелітополі місцеве підпілля підірвало одного з керівників виборчого штабу партії Володимира Путіна «Єдина Росія», керівника пропагандистського відділу по роботі зі ЗМІ Олега Шостака. Про це повідомив мер міста Іван Федоров, зазначивши, що Шостака госпіталізовано.



Він нагадав, що Шостак співпрацював із призначеним російськими окупантами головою тимчасової адміністрації Запорізької області Євгеном Балицьким та довгий час був пов'язаний із місцевим телеканалом «МТВ-Плюс».



Іван Федоров нагадав, що цього тижня у Мелітополі також був вибух біля штабу російської партії «Єдина Росія», а минулого тижня спалили будинок колаборантки – співмешканки окупаційного коменданта одного із селищ сусіднього з Мелітопольським районом, яка готувалася до «голосування». Також, за словами мера Мелітополя, були підрізані ножем два поплічники «окупаційної «влади», які наввипередки бігали по селам з незрозумілими «списками».



За інформацією Федорова, «полювання на організаторів референдуму продовжується».

Раніше вранці 12 серпня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що в одному з мікрорайонів окупованого російськими військами міста Запорізької області стався вибух.



Нагадаємо, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай раніше заявив, що в окупованому військами РФ Старобільську було підірвано автомобіль з «начальником МРЕО».