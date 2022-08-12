В Генштабе ВСУ рассказали о морской авиации РФ в Азовском и Черном морях

Российские войска удерживают в Черном и Азовском морях два носителя крылатых ракет морского базирования. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины.



«В акваториях Черного и Азовского морей в готовности к применению находятся два носителя крылатых ракет морского базирования», – говорится в сообщении.



Также Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на линии фронта в Донецкой и Луганской областях.



На Славянском направлении оккупанты обстреливали позиции Сил обороны возле Большой Камышевахи, Дмитровки, Дибровного, Вернополья, Родного, Протопоповки, Мазановки, Богородичного, Норцовки, Краснополья и Долины. Нанесли авиационные удары неподалеку от Залимана.



На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Северска, Звоновки, Верхнекаменского, Григорьевки и Райгородка. Потерпела неудачу попытка противника провести разведку боем в направлении Белогоровка – Григоровка.



На Бахмутском направлении оккупанты задействовали танки и разнокалиберную артиллерию для огневого воздействия в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Ивано-Дарьевка, Выемка, Спорное, Яковлевка, Кодема, Вершина, Зайцево и Васюковка. Авиаудары зафиксированы возле Выемки, Ивано-Дарьевки, Спорного, Яковлевки, Соледара и Бахмутского.



В направлении Покровское – Бахмут оккупационные войска имеют частичный успех, пытаются закрепиться.



На Авдеевском направлении продолжались артиллерийские обстрелы вблизи Марьинки, Водяного, Нетайлового, Авдеевки, Песков, Красногоровки и Новобахмутовки. Противник нанес авиаудары неподалеку от Красногоровки, Марьинки, Водяного и Авдеевка.



Все вражеские попытки штурма в районах Спартака, Песков и Марьинки украинские защитники подавили и отвергли оккупантов на прежние позиции.