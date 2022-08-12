У Генштабі ЗСУ розповіли про морську авіацію РФ в Азовському та Чорному морях

12 серпня 2022, 20:37

У Генштабі ЗСУ розповіли про морську авіацію РФ в Азовському та Чорному морях

Російські війська утримують у Чорному та Азовському морях два носії крилатих ракет морського базування. Про це повідомляє прес-служба Повітряних сил Збройних Сил України.

«В акваторіях Чорного та Азовського морів у готовності до застосування знаходяться два носії крилатих ракет морського базування», – йдеться у повідомленні.

Також Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на лінії фронту у Донецькій та Луганській областях.

На Слов’янському напрямку окупанти здійснювали вогневий вплив на позиції Сил оборони біля Великої Комишувахи, Дмитрівки, Дібрівного, Вірнопілля, Рідного, Протопопівки, Мазанівки, Богородичного, Норцівки, Краснопілля та Долини. Завдали авіаційних ударів неподалік Залимана.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли  поблизу Сіверська, Званівки, Верхньокам’янського, Григорівки та Райгородка.

Зазнала невдачі спроба противника провести розвідку боєм в напрямку Білогорівка – Григорівка.

На Бахмутському напрямку окупанти задіяли танки та різнокаліберну артилерію для вогневого впливу в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Івано-Дар’ївка, Виїмка, Спірне, Яковлівка, Кодема, Вершина, Зайцеве та Васюківка. Авіаудари зафіксовано біля Виїмки, Івано-Дар’ївки, Спірного, Яковлівки, Соледара та Бахмутського.

На напрямку Покровське – Бахмут війська РФ мали частковий успіх, намагається закріпитися.

На Авдіївському напрямку тривали артилерійські обстріли поблизу Мар’їнки, Водяного, Нетайлового, Авдіївки, Пісків, Красногорівки та Новобахмутівки. Противник завдав авіаударів неподалік Красногорівки, Мар’їнки, Водяного та Авдіївка.

Усі ворожі спроби штурму у районах Спартака, Пісків та Мар’їнки захисники придушили та відкинули окупантів на попередні позиції, зазначили в Генштабі.

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