Российские войска ударили ракетами по Шевченковскому району Запорожья вечером 12 августа. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.



«Около 19:15 враг нанес удар по городу Запорожье. Всего выпущено 5 снарядов. Разрушения получили объекты инфраструктуры в Шевченковском районе областного центра. Возник пожар. Пока известно об одной раненой женщине», – написал Старух в Telegram.



Позже стало известно, что результате обстрела погибла женщина, еще два человека получили ранения и были госпитализированы, сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.



«В результате сегодняшнего обстрела пострадали три человека. От полученных травм одна женщина скончалась по дороге в больницу. Еще два человека с осколочными ранениями госпитализированы и получают в больнице медицинскую помощь», – написал он в Telegram-канале.