Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Россия нанесла удар по Запорожью, погибла женщина (дополнено)

12 августа 2022, 20:10

Россия нанесла удар по Запорожью, погибла женщина (дополнено)

Российские войска ударили ракетами по Шевченковскому району Запорожья вечером 12 августа. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

«Около 19:15 враг нанес удар по городу Запорожье. Всего выпущено 5 снарядов. Разрушения получили объекты инфраструктуры в Шевченковском районе областного центра. Возник пожар. Пока известно об одной раненой женщине», – написал Старух в Telegram.

Позже стало известно, что результате обстрела погибла женщина, еще два человека получили ранения и были госпитализированы, сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

«В результате сегодняшнего обстрела пострадали три человека. От полученных травм одна женщина скончалась по дороге в больницу. Еще два человека с осколочными ранениями госпитализированы и получают в больнице медицинскую помощь», – написал он в Telegram-канале.

 

Еще по теме

Места
Запорожье
Прочее
Война последствия обстрела

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:59
Авдеевка и Курахово в огне. Медведев приехал в Луганск. Главное за день ►
18:06
«ДНР»: Число раненных при обстреле Кировского района Донецка возросло до трех
18:02
В оккупированной Горловке – пожар на территории химического завода (дополнено)
16:25
«ДНР» сообщила, сколько и кому собирается платить пенсий на захваченных территориях
15:58
На территории Кинбурнской косы не утихают лесные пожары
15:25
«ДНР»: При обстрелах Донецка и Александровки пострадали два человека
14:25
«ДНР»: На территории шахты в Макеевке ранены два человека
13:49
В Донецке из-за обстрела сгорел склад «Донтехснаба»
13:43
Опубликованы фото разбитого и разграбленного войсками РФ офиса ФК «Мариуполь»
12:51
В оккупированном Мелитополе подорвали соратника коллаборанта — мэр Федоров
12:37
До $850 миллионов могут стоить уничтоженные в Крыму самолеты — Forbes
11:18
В Донецке сообщают об обстрелах: На шахте Засядько под землей находились более 100 человек
10:47
В оккупированном Старобельске взорвано авто с «начальником МРЭО» — Луганская ОВА
09:18
В оккупированном войсками РФ Мелитополе сильный взрыв — мэрия
00:47
Новая версия ЧП в Крыму: в Новофедоровке применили американскую взрывчатку? ►
все новости
00:03
Четвертый мост в Херсонской области поврежден ВСУ – Хлань
23:59
Авдеевка и Курахово в огне. Медведев приехал в Луганск. Главное за день ►
22:45
Оккупанты украли около 200 тысяч тонн урожая у компании Ахметова
21:25
В Краматорске при обстреле погибли два человека, 13 ранены
20:37
В Генштабе ВСУ рассказали о морской авиации РФ в Азовском и Черном морях
20:10
Россия нанесла удар по Запорожью, погибла женщина (дополнено)
18:06
«ДНР»: Число раненных при обстреле Кировского района Донецка возросло до трех
18:02
В оккупированной Горловке – пожар на территории химического завода (дополнено)
17:28
Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и мобилизацию
17:00
Теплом можно обеспечить 235 тысяч жителей Донетчины. Остальным нужно эвакуироваться
16:26
Украина призывает мировое сообщество не допустить судилища над пленными военными с «Азовстали»
16:25
«ДНР» сообщила, сколько и кому собирается платить пенсий на захваченных территориях
15:59
Работают ли в Донецкой области аптеки, больницы и банкоматы, рассказал Кириленко
15:58
На территории Кинбурнской косы не утихают лесные пожары
15:25
«ДНР»: При обстрелах Донецка и Александровки пострадали два человека
все новости
ВИДЕО
В Донецке из-за обстрела сгорел склад «Донтехснаба»
12 августа, 13:49
Ракетный удар по Курахово: Повреждены дома и центр, где ночевали переселенцы
12 августа, 11:53
В Донецке сообщают об обстрелах: На шахте Засядько под землей находились более 100 человек
12 августа, 11:18

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты