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Оккупанты украли около 200 тысяч тонн урожая у компании Ахметова

12 августа 2022, 22:45

Оккупанты украли около 200 тысяч тонн урожая у компании Ахметова

В компании HarvEast заявляют, что российские военные украли около 200 тысяч тонн урожая на временно оккупированных территориях востока Украины. Компания входит в холдинг СКМ бизнесмена Рината Ахметова.

Генеральный директор HarvEast Дмитрий Скорняков рассказал в интервью Bloomberg, что 50 тысяч тонн урожая оккупанты украли из элеваторов компании, в том числе из сел Мангуш и Никольское вблизи Мариуполя, после чего вывезли груз в Россию.

По оценкам компании, еще около 150 тысяч тонн было украдено с полей на временно оккупированных территориях, однако получить точные цифры невозможно.

В компании добавили, что у нее нет доступа к земле, на которой уже вырос урожай. По данным компании Terrascope по спутниковым данным, некоторые из полей HarvEast вблизи Ксеневки в оккупированной Донецкой области были собраны в июне.

HarvEast потеряла около двух третей своей земли из-за российской оккупации, сказал Скорняков. До полномасштабной войны она входила в десятку крупнейших компаний-землевладельцев в Украине.

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