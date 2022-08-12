Окупанти вкрали близько 200 тисяч тонн урожаю у компанії Ахметова

У компанії HarvEast заявляють, що російські військові вкрали близько 200 тисяч тонн урожаю на тимчасово окупованих теренах сходу України. Компанія входить до холдингу СКМ бізнесмена Ріната Ахметова.



Генеральний директор HarvEast Дмитро Кушнір розповів в інтерв'ю Bloomberg, що 50 тисяч тонн урожаю окупанти вкрали з елеваторів компанії, у тому числі із сіл Мангуш та Микільське поблизу Маріуполя, після чого вивезли вантаж до Росії.



За оцінками компанії, ще близько 150 тисяч тонн було вкрадено з полів на тимчасово окупованих територіях, але отримати точні цифри неможливо.



У компанії додали, що вона не має доступу до землі, на якій вже зріс урожай. За даними компанії Terrascope за супутниковими даними, деякі з полів HarvEast поблизу Ксенівки в окупованій Донецькій області було зібрано у червні.



HarvEast втратила близько двох третин своєї землі через російську окупацію, сказав Кушнір. До повномасштабної війни вона входила до десятки найбільших компаній-землевласників в Україні.