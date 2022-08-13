Армия РФ нанесла два удара по Харькову: В ОВА рассказали о последствиях

Последствия обстрела Харькова. Фото: ОВА

Ночью армия РФ нанесла два удара по Харькову. Есть пострадавшие. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.



«В Слободском районе ракета, предварительно С-300, ударила в тротуар у колледжа. Взрывной волной повреждено здание. В Немышлянском районе ракета ударила в газон перед гостинично-ресторанным комплексом. Повреждены троллейбусы, легковые автомобили, выбиты стекла в домах. Женщинам 74 и 50 лет медики оказали помощь на месте», — отметил Синегубов.



По его словам, в течение суток противник обстреливал Харьковский, Чугуевский, Богодуховский и Изюмский районы. Повреждены дома и хозяйственные постройки.



«По данным Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток госпитализировали троих гражданских. В Харьковском районе ранен мужчина 56 лет. В Богодуховском — женщина 84 лет и 13-летний парень, он в тяжелом состоянии», — проинформировал глава ОВА.