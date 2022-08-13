Армія РФ завдала двох ударів по Харкову: В ОВА розповіли про наслідки

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: ОВА

Вночі армія РФ завдала двох ударів по Харкову. Є постраждалі. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.



«У Слобідському районі ракета, попередньо С-300, вдарила у тротуар біля коледжу. Вибуховою хвилею пошкоджено будівлю. У Немишлянському районі ракета вдарила у газон перед готельно-ресторанним комплексом. Пошкоджено тролейбуси, легкові автомобілі, вибито скло у будинках. Жінкам 74 та 50 років медики надали допомогу на місці», — зазначив Синєгубов.



За його словами, протягом доби противник обстрілював Харківський, Чугуївський, Богодухівський та Ізюмський райони. Пошкоджено будинки та господарські споруди.



«За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби госпіталізували трьох цивільних. У Харківському районі поранено чоловіка 56 років. У Богодухівському — жінку 84 років та 13-річного хлопця, він у тяжкому стані», — поінформував очільник ОВА.