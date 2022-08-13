Запорожская АЭС — под обстрелом. Жителей Энергодара призывают уйти с улиц

Оккупанты снова обстреливают Запорожскую АЭС в захваченном российскими силами Энергодаре. Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.



«Поступила информация об очередных провокациях со стороны оккупантов. По свидетельству местных жителей, из района парковой зоны в сторону Запорожской АЭС и промышленной территории снова ведутся обстрелы. Промежуток между вылетом и "прилетом" незначителен», — отметил Орлов.



Также он призвал жителей города быть осторожными и по возможности ограничить нахождение на улицах.