Зафиксированы «прилеты»: Российские войска обстреляли Запорожскую АЭС

Российские военные обстреляли Запорожскую АЭС в захваченном оккупантами Энергодаре и территории вблизи атомного объекта. Об этом сообщает НАЭК «Энергоатом».



«Зафиксированы пять "прилетов" в районе комендатуры станции — рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения. На небольшом участке загорелась трава, но, к счастью, никто не пострадал», — проинформировали в компании.



Там добавили, что еще пять «прилетов» зафиксированы в районе пожарной части, расположенной неподалеку от ЗАЭС.



Сообщается, что из-за опасности не проведена пересменка сотрудников. При этом ситуация на станции сейчас контролируемая.