У Зеленского объяснили, зачем оккупанты обстреливают Запорожскую АЭС

Российские оккупанты устроили обстрелы Запорожской АЭС в захваченном Энергодаре, чтобы обесточить южные области и обвинить в этом Украину. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.



«Россия бьет по части АЭС, где аккумулируется энергия, питающая юг Украины. Цель — отсоединить нас от ЗАЭС и обвинить в этом украинскую армию», — написал Подоляк в Twitter.



Он добавил, что ООН и МАГАТЭ при этом «продолжают внимательно изучать потолок».

В оккупированном Энергодаре 13 августа, по свидетельствам местных жителей, из района парковой зоны в сторону Запорожской АЭС и промышленной территории снова велись обстрелы. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов призвал жителей города быть осторожными и по возможности ограничить нахождение на улицах.