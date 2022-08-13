У Зеленського пояснили, навіщо окупанти обстрілюють Запорізьку АЕС

Російські окупанти влаштували обстріл Запорізької АЕС у захопленому Енергодарі, щоб знеструмити південні області та звинуватити в цьому Україну. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.



«Росія б'є по частині АЕС, де акумулюється енергія, що живить південь України. Мета — від'єднати нас від ЗАЕС та звинуватити у цьому українську армію», — написав Подоляк у Twitter.



Він додав, що ООН та МАГАТЕ при цьому «продовжують уважно вивчати стелю».

В окупованому Енергодарі 13 серпня, за свідченнями місцевих жителів, із району паркової зони у бік Запорізької АЕС та промислової території знову велися обстріли. Мер Енергодара Дмитро Орлов закликав мешканців міста бути обережними та по можливості обмежити перебування на вулицях.