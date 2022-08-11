Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Радиационный фон на ЗАЭС в норме – «Энергоатом»

11 августа 2022, 18:03

Радиационный фон на ЗАЭС в норме – «Энергоатом»

По состоянию на 17 часов вечера четверга радиационный фон на Запорожской атомной электростанции составляет 11-12 мкР/час, что соответствует природным нормам. Об этом сообщило госпредприятие «НАЭК "Энергоатом"».  

«Никакого пожара, в том числе на 2-м энергоблоке ЗАЭС, о котором пишут оккупантские паблики и российские СМИ, нет», – отметили в компании.

Как пояснили в «Энергоатоме», российские СМИ распространяют очередные фейки для дальнейшей дестабилизации ситуации вокруг ЗАЭС и нагнетания панических настроений среди населения.

В НАЭК призвали доверять только официальным источникам, предоставляющим проверенную информацию.

Ранее, российские войска снова обстреляли Запорожскую АЭС и расположенные рядом объекты.

В частности, зафиксировано пять «прилетов» в районе комендатуры станции – непосредственно рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения.

На небольшом участке загорелась трава, никто не пострадал.

Кроме того, оккупанты обстреляли район пожарной части, расположенной неподалеку от ЗАЭС.

Еще по теме

Организации
запорожская АЭС
Прочее
Радиация

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:04
В плену оккупантов находится 130 женщин, вышедших c территории «Азовстали» — Верещук
15:57
В мэрии Мариуполя предупредили, что отопления в оккупированном городе не будет
14:17
В планах оккупантов провести «суд» над военнопленными ВСУ в День независимости Украины
13:42
Российские войска ударили по Пескам Донецкой области ракетами «Солнцепёк»
13:26
За это отвечают люди в погонах: Резников прокомментировал разминирование Чонгара
11:28
«ДНР» заявила, что отравлений аммиаком не было: Как сегодня выглядит Донецкий пивзавод
11:24
В Херсонской области повреждены линии высоковольтных передач
10:42
Покушение на Сальдо, «референдум» в Запорожской области. Неделя в оккупации ►
10:20
«ДНР»: В Донецке и под Горловкой за сутки погибли четыре мирных жителя
08:25
В Донецке ликвидировали утечку аммиака на пивзаводе, есть жертва и пострадавшие
23:27
Обстрел Донецка, ситуация в области. Главное за день ►
22:24
В Донецке — масштабный пожар на пивзаводе, произошла утечка аммиака
21:34
«ДНР»: Два человека погибли и 12 ранены от обстрелов
16:35
Пациенты в койках на улице, неподъемные цены и «вы нам должны»: Как живет Мариуполь ►
16:10
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
все новости
18:03
Радиационный фон на ЗАЭС в норме – «Энергоатом»
16:57
Зафиксированы «прилеты»: Российские войска обстреляли Запорожскую АЭС
16:45
Эвакуируют ли семьи с домашними животными, пояснила Верещук
16:06
Что будет с проживающими в школах и садиках переселенцами, сообщили в Минреинтеграции
16:04
В плену оккупантов находится 130 женщин, вышедших c территории «Азовстали» — Верещук
15:57
В мэрии Мариуполя предупредили, что отопления в оккупированном городе не будет
15:34
Никто деньги брать не будет: Обязательная эвакуация предусматривает расселение
14:59
В ООН призывают создать «демилитаризированную зону» вокруг Запорожской АЭС
14:56
В пять населенных пунктов Донетчины вернули электроснабжение
14:17
В планах оккупантов провести «суд» над военнопленными ВСУ в День независимости Украины
14:17
Обязательную эвакуацию рассматривают для нескольких регионов. Могут переехать 500 тысяч человек
13:46
Потратили деньги и вернулись — такого не будет: Верещук призвала вывезти детей из Донецкой области
13:42
Российские войска ударили по Пескам Донецкой области ракетами «Солнцепёк»
13:26
За это отвечают люди в погонах: Резников прокомментировал разминирование Чонгара
12:03
Эвакуация из Славянска: Как вывозят маломобильных жителей, рассказал Лях
все новости
ВИДЕО
«ДНР» заявила, что отравлений аммиаком не было: Как сегодня выглядит Донецкий пивзавод
11 августа, 11:28
Покушение на Сальдо, «референдум» в Запорожской области. Неделя в оккупации ►
11 августа, 10:42
Российские войска обстреляли Краматорск
11 августа, 09:44

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты