Радиационный фон на ЗАЭС в норме – «Энергоатом»

По состоянию на 17 часов вечера четверга радиационный фон на Запорожской атомной электростанции составляет 11-12 мкР/час, что соответствует природным нормам. Об этом сообщило госпредприятие «НАЭК "Энергоатом"».



«Никакого пожара, в том числе на 2-м энергоблоке ЗАЭС, о котором пишут оккупантские паблики и российские СМИ, нет», – отметили в компании.



Как пояснили в «Энергоатоме», российские СМИ распространяют очередные фейки для дальнейшей дестабилизации ситуации вокруг ЗАЭС и нагнетания панических настроений среди населения.



В НАЭК призвали доверять только официальным источникам, предоставляющим проверенную информацию.



Ранее, российские войска снова обстреляли Запорожскую АЭС и расположенные рядом объекты.



В частности, зафиксировано пять «прилетов» в районе комендатуры станции – непосредственно рядом с участком сварки и хранилищем источников излучения.



На небольшом участке загорелась трава, никто не пострадал.



Кроме того, оккупанты обстреляли район пожарной части, расположенной неподалеку от ЗАЭС.