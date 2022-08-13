Российские коммунальщики, которых «кинула» с зарплатой «ЛНР», пожаловались Путину

Работники «Мосводоканала», которых отправили «на восстановление» оккупированной Луганщины, записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину и опубликовали его в соцсетях. Коммунальщики пожаловались на проблемы с выплатой зарплаты.



«Мы — трудовой коллектив из России. Находимся в командировке от акционерного общества "Мосводоканал" в Луганской области, городе Счастье. Обращаемся к президенту Российской Федерации за помощью в решении проблемы с оплатой труда», — заявил один из сотрудников.



«Работаем без трудового договора. Наши требования — его заключить на условиях, оговоренных при найме — не были удовлетворены», — подчеркивают коммунальщики.



По их словам, принимая решение приехать «на восстановление» «ЛНР», они даже не подозревали, что могут быть обмануты, «учитывая, какое внимание общественности привлечено к данной проблеме».