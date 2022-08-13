Російські комунальники, яких «кинула» із зарплатою «ЛНР», поскаржилися Путіну

Працівники «Мосводоканалу», яких відправили «на відновлення» окупованої Луганщини, записали відеозвернення до президента РФ Володимира Путіна та опублікували його у соцмережах. Комунальники поскаржилися на проблеми із виплатою зарплати.



«Ми – трудовий колектив із Росії. Перебуваємо у відрядженні від акціонерного товариства "Мосводоканал" у Луганській області, місті Щастя. Звертаємося до президента Російської Федерації за допомогою у вирішенні проблеми з оплатою праці», - заявив один із співробітників.



«Працюємо без трудового договору. Наші вимоги його укласти на умовах, обумовлених при наймі, не були задоволені», — наголошують комунальники.



За їхніми словами, ухвалюючи рішення приїхати «на відновлення» «ЛНР», вони навіть не підозрювали, що можуть бути обдурені, «з огляду на увагу громадськості, яка привернута до цієї проблеми».