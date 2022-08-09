Город разрушен: «ЛНР» не планирует восстанавливать захваченную силами РФ Попасную

Группировка «ЛНР» склоняется к тому, что не будет восстанавливать захваченную российскими силами Попасную. Она разрушена практически полностью. Об этом рассказал глава группировки Леонид Пасечник, передает российский «ТАСС».



«Возможно, мы Попасную восстанавливать не будем, потому что особо смысла нет. Город действительно разрушен практически полностью», — заявил Пасечник.



Он добавил, что окончательное решение не принято.



Также Пасечник заявил, что «власти» не знают, сколько жителей города остались без жилья. Однако собираются их посчитать и «принять меры по переселению». Кроме того, «ЛНР» собирается до холодов подать тепло в уцелевшие дома.



Пасечник уверяет, что часть горожан не планирует никуда уезжать, несмотря на разрушения.