Новой целью оккупантов является захват трассы M04 под Донецком — британская разведка

Российские оккупанты намерены захватить трассу M04, основной подход к Донецку с запада. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в Twitter.



Отмечается, что приоритетом России на прошлой неделе была переориентация подразделений для усиления юга Украины. Однако на Донбассе поддерживаемые Россией силы, в основном боевики группировки «ДНР», продолжают предпринимать попытки атак к северу от Донецка.



«Особенно ожесточенные бои развернулись за поселком Пески, недалеко от Донецкого аэропорта. Урегулирование, вероятно, остается спорным. Район находится на передовой линии контроля Донбасса с 2014 года», — сказано в сообщении.



В британской разведке считают, что захват трассы M04 стал новой целью российских оккупантов.