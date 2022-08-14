Новою метою окупантів є захоплення траси M04 під Донецьком – британська розвідка

Російські окупанти мають намір захопити трасу M04, основний підхід до Донецька із заходу. Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії у Twitter.



Наголошується, що пріоритетом Росії минулого тижня була переорієнтація підрозділів для посилення півдня України. Однак на Донбасі сили, що підтримуються Росією, в основному бойовики угруповання « ДНР», продовжують робити спроби атак на північ від Донецька.



«Особливо запеклі бої розгорнулися за селищем Піски, неподалік Донецького аеропорту. Врегулювання, мабуть, залишається спірним. Район знаходиться на передовій лінії контролю Донбасу з 2014 року», — йдеться у повідомленні.



У британській розвідці вважають, що захоплення траси M04 стало новою метою російських окупантів.