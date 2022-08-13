Из Донецкой области уезжают 500-700 человек в сутки — Кириленко

Донецкая область готовится к осенне-зимнему периоду. Продолжается эвакуация населения в иные регионы Украины. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в эфире национального телемарафона.



По его словам, четвертая часть населения, несмотря на активные боевые действия и близость осени, остается в области.



«Это категория людей, которые наименее настроены на эвакуацию», — отметил Кириленко.



Руководитель ОВА подчеркнул, что эвакуация проводится системно.



«Эвакуация продолжается. В среднем 500-700 человек в сутки. Это по разным направлениям», — сказал Кириленко.



Глава области отметил, что в отопительный период не будет газа, а отопление будет обеспечено за счет альтернативных источников.