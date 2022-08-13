Россияне пытаются прорвать оборону ВСУ под Авдеевкой и Песками. Идут бои

Российские оккупанты атакуют города вдоль линии соприкосновения на Донетчине. Жестокие бои идут под Авдеевкой, Песками, Красногоровкой и Марьинкой. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.



На Славянском направлении оккупанты обстреливали из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня рйоны Вернополья, Богородичного, Великой Камышевахи, Довгенького, Краснополья, Долины и Дибровного. Нанесли авиаудар в районе населенного пункта Залиман. Недалеко от Новой Дмитровки и Долины россияне пытались прорвать оборону наших войск, успеха не имели, отошли.



На Краматорском направлении оккупанты задействовали ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов Краматорска, Верхнекаменского, Северского, Григоровки и Кривой Луки.



«Штурмовыми действиями противник пытался улучшить тактическое положение вблизи Ивано-Дарьевка и Выемки. Получил жесткий отпор и отступил», — отметили в Генштабе.



На Бахмутском направлении были зафиксированы обстрелы военной и гражданской инфраструктуры вблизи Часов Яра, Бахмута и еще семи населенных пунктов. Враг нанес авиационных ударов неподалеку от Яковлевки, Спорного, Веселой Долины, Кодемы, Соледара, Бахмута, Зайцево и Бахмутского.



Оккупанты пытались наступать у Яковлевки, Бахмута, Вершины и Зайцево, успеха не имели. В отдельных районах продолжаются боевые действия.



На Авдеевском направлении противник обстреливал из танков и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Курахово, Нью-Йорк, Марьинка, Красногоровка и Александрополь. Нанес авиаудар возле Марьинки.



«Наступательными действиями оккупанты пытаются прорвать оборону наших войск в направлениях Александрополя, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки и Песок. Идут жесткие бои», — говорится в сводке.



На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали районы Владимировки, Павловки, Угледара и ряда других населенных пунктов. Нанесли авиационные удары по районам Новоселки, Павловки, Владимировки и Красного.