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Российский филиал Красного Креста, возможно, договорился с властью — жена комполка «Азов»

14 августа 2022, 13:36

Российский филиал Красного Креста, возможно, договорился с властью — жена комполка «Азов»

Екатерина Прокопенко, жена плененного оккупантами командира полка «Азов» Дениса Прокопенко, предположила, что российский филиал Красного Креста работает по указке властей России. Об этом она сообщила в интервью «Суспільному».

Она отметила, что представители Красного Креста не сообщали ей о месте содержания ее мужа.

«Я знаю только, что он увезен в Россию и вообще это еще не подтверждено. Относительно места нахождения Дениса я узнала через российские СМИ... Я понимаю, Россия сейчас командный состав спрятала, других солдат и офицеров прячет и не разглашает, где они находятся», — рассказала она.

Екатерина отметила, что коммуникации с российским филиалом Красного Креста у нее нет.

«Это означает, что есть, возможно, определенный договорняк с той же властью в России, чтобы не разглашать информацию о местонахождении», заявила жена комполка «Азов».

Она рассказала, что от представителей Красного Креста все-же были звонки некоторым семьям военнопленных.

«Были случаи, когда Красный Крест звонил родным, сообщал, что ваш сын находится в Оленивке или Новоазовске, но эти кейсы очень малы. Большинство случаев сообщения о местонахождении. Но вопросы здоровья, питания, пищи, условий, пыток, медобслуживания — на это у них нет ответов, хотя они должны их предоставить», — рассказала она.

«Как мы уже увидели с кейса по трагедии в Оленовке, Красный Крест не привлечен вообще. Я не понимаю, что он делает и почему он существует. Я была бы рада, если бы была реформация системы международных организаций, которые якобы за безопасность, за права людей, за жизнь людей, но в целом в войне в Украине эти международные организации ничего не стоят», — заявила жена военнопленного.

«В общении с военнопленными, которых обменяли, у кого не спроси, никто ни разу не видел Красный Крест, только на выходе из Азовстали», — добавила Екатерина Прокопенко.

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