Російська філія Червоного Хреста, можливо, домовилася з владою — дружина комполка «Азов»

14 серпня 2022, 13:36

Російська філія Червоного Хреста, можливо, домовилася з владою — дружина комполка «Азов»

Катерина Прокопенко, дружина полоненого окупантами командира полку «Азов» Дениса Прокопенка, припустила, що російська філія Червоного Хреста працює за вказівкою влади Росії. Про це вона повідомила в інтерв'ю «Суспільному».

 Вона зазначила, що представники Червоного Хреста не повідомляли її про місце утримання її чоловіка.

«Я знаю тільки, що його відвезли до Росії і взагалі це ще не підтверджено. Щодо місця знаходження Дениса я дізналася через російські ЗМІ... Я розумію, Росія зараз командний склад сховала, інших солдатів та офіцерів ховає та не розголошує, де вони знаходяться», - розповіла вона.

 Катерина зазначила, що комунікацій з російською філією Червоного Хреста у неї немає .

«Це означає, що є, можливо, певний договірняк з тією ж владою в Росії, щоб не розголошувати інформацію про місцезнаходження», - заявила дружина комполка «Азов».

 Вона розповіла, що від представників Червоного Хреста все -таки були дзвінки деяким сім'ям військовополонених.

Були випадки, коли Червоний Хрест дзвонив рідним, повідомляв, що ваш син знаходиться в Оленівці чи Новоазовську, але ці кейси дуже малі. Більшість випадків повідомлення про місцезнаходження. Але питання здоров'я, харчування, їжі, умов, тортур, медобслуговування — на це у них немає відповідей, хоча вони мають їх надати», — розповіла вона.

 «Як ми вже побачили з кейсу трагедією в Оленівці, Червоний Хрест не залучений взагалі. Я не розумію, що він робить і чому він існує. Я була б рада, якби була реформація системи міжнародних організацій, які нібито за безпеку, за права людей, за життя людей, але загалом у війні в Україні ці міжнародні організації нічого не варті», — заявила дружина військовополоненого.

«У спілкуванні з військовополоненими, яких обміняли, у кого не спитай, ніхто жодного разу не бачив Червоний Хрест, тільки на виході з Азовсталі», — додала Катерина Прокопенко.

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