Россияне не допустили Красный Крест в колонию Еленовки — омбудсмен

Россияне не предоставили доступ представителям Международного комитета Красного креста (МККК) к месту убийства украинских пленных в Еленовке, а ООН не реагирует на запросы украинского омбудсмена. Об этом сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона, — передает «Украинская правда».



«Несмотря на заявления РФ, что якобы они предоставили доступ к месту трагедии в Еленовке представителям МККК и представителям мониторинговой миссии ООН, сегодня я получил от Международного комитета Красного креста ответ, что нет, им не предоставили такой доступ», — заявил он.



«У нас есть коммуникация с МККК, по ООН у нас хуже ситуация. Письма, запросы я направляю. Я сделал это в первый день сразу после трагедии. Какого-либо сигнала, даже неофициального, я лично не получил. Могу это публично подтвердить», - рассказал Лубунец.



По его словам, российская сторона рассматривает его запрос о посещении Еленовки и общении с ранеными украинскими пленными. Но он не ожидает, что это произойдет в ближайшие дни.



Лубинец отметил: «Мы получили сигнал, что они готовы вернуть тела наших героев. Но "по окончании расследования". На уточнение, сколько нужно времени для расследования, мы ответа пока не получили».



Ранее Минобороны Российской Федерации заявило, что пригласило экспертов ООН и Международного Комитета Красного Креста в колонию на место гибели украинских военнопленных в Еленовке. Лубинец попросил МККК организовать посещение им разрушенной россиянами колонии в оккупированной Еленовке для осмотра тел погибших украинских пленных и общения с ранеными.