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В плену оккупантов находится 130 женщин, вышедших c территории «Азовстали» — Верещук

11 августа 2022, 16:04

В плену оккупантов находится 130 женщин, вышедших c территории «Азовстали» — Верещук

На металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе российская армия захватила в плен более 130 женщин-военнослужащих ВСУ, среди которых были пограничники и медики. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

«У нас с «Азовстали 131 женщина. Среди них есть те, которые служили в полку «Азов», среди них военные медики, среди них пограничники, среди них - 36-я бригада морпехов, среди них - нацгвардейцы, среди них Вооруженные силы и другие формирования», - сказала она, отметив, что будет добиваться их освобождения.

Ирина Верещук призвала мировое сообщество обратить внимание на действия РФ по обращению с военнопленными.

Ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что в планах российских оккупантов устроить «суд» над военнопленными ВСУ в захваченном армией РФ Мариуполе в День независимости Украины. 

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