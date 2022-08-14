ЗСУ відбили низку атак росіян на Донбасі, але окупанти просунулися під Бахмутом

14 серпня 2022, 18:59

ЗСУ відбили низку атак росіян на Донбасі, але окупанти просунулися під Бахмутом

Українські військові відбили низку атак російських окупантів на Донбасі, але їм вдалося частково просунутися на Бахмутському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Зазначається, що на Слов'янському напрямі окупанти обстрілювали із ствольної та реактивної артилерії райони Грушувахи, Долини, Краснопілля, Дібрівного, Курульки, Протопопівки та Норцівки. Українські військові відбили штурм у напрямку Долини.

На Краматорському напрямку противник задіяв танки та РСЗВ для обстрілів районів Верхньокам'янського, Серебрянки, Спірного, Івано-Даріївки, Роздолівки та Переїзного.

Росіяни намагалися провести розвідку позицій ЗСУ в районі Серебрянки, зазнали вогневої поразки та відступили. З тим самим результатом завершилася спроба розвідки боєм у напрямку Веселого.

«Противник ризикнув піти на штурм неподалік Спірного та Івано-Даріївки. Закінчилося все для окупантів втратами та відступом», — зазначили у Генштабі.

На Бахмутському напрямі було зафіксовано обстріли біля Костянтинівки, Бахмута, Соледара, Шумів, Яковлівки, Кодеми, Вершини. Окупанти завдали авіаударів неподалік Соледара, Яковлівки та Кодеми. У напрямку Соледара українські військові знешкодили розвідгрупу противника.

«Окупанти вели наступальні бої у напрямках Яковлівки, Соледара, Вершини, Кодеми та Зайцево, зазнали втрат і відійшли. У напрямку Бахмута підрозділи супротивника мали частковий успіх», - йдеться у повідомленні.

На Авдіївському напрямку росіяни обстріляли з різнокаліберної артилерії райони Авдіївки, Невельського, Пісків, Водяного, Карлівки та Нью-Йорка. Крім того, завдали авіаційного удару біля Красногорівки.

«Противник вів штурмові дії за напрямками Красногорівки та Пісків, успіху не мав, відійшов», — наголосили в Генштабі.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти здійснили обстріл з танків та артилерії біля Костянтинівки, Оріхова, Павлівки та ще десяти населених пунктів. Нанесли авіаудари неподалік Новосілки, Новоандріївки та Щербаків. Також росіяни вели безуспішні наступальні бої у напрямках Павлівки та Времівки.

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