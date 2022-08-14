Пески остаются под контролем Украины

Поселок Пески Покровского района Донецкой области остается под контролем Вооруженных Сил Украины несмотря на заявления оккупантов о его захвате. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.



Он подчеркнул, что ситуация там трудная и продолжаются интенсивные бои. Ночью, 14 августа, россияне снова попытались штурмовать поселок.

В то же время, захватчики уже неделю врут о том, что они якобы полностью контролируют Пески.



Кроме Песков есть еще несколько горячих точек в Донецкой области. В частности, оккупанты пытаются штурмовать Красногоровку, возле Первомайского продолжаются бои, а 13 августа российские войска снова попытались идти в наступление на Марьинку.



По словам Череватого, в течение почти полугода вооруженные силы России демонстрируют свое бессилие тем, что не могут захватить поселок Пески, который является пригородом Донецка. Пески под контролем Украины являются показателем прочности ВСУ, что очень не нравится оккупантам.



Кроме того, после захвата Лисичанска россияне не имеют больше никаких достижений на фронте. В то же время Череватый подчеркнул, что и «успех» россиян в Лисичанске является только результатом тактического отступления ВСУ, которое помогло перегруппироваться и наносить больше потерь агрессору.



Представитель Восточной группировки войск отметил, что возле поселка расположен Донецкий аэропорт. Однако оккупанты вряд ли смогут его использовать для дальнейших действий. Аэродром фактически разрушен из-за боевых действий 2014 — начала 2015 годов. Для восстановления аэропорта нужны системные работы.