Євросоюз та понад 40 держав закликали Росію вивести свої війська із Запорізької АЕС

14 серпня 2022, 20:49

Євросоюз та понад 40 держав закликали Росію вивести свої війська із Запорізької АЕС

Європейський Союз та понад 40 держав закликали Росію негайно вивести свої війська з території Запорізької атомної електростанції в Енергодарі. Про це йдеться у заяві від 12 серпня, опублікованій у неділю на сайті представництва ЄС при ООН та ОБСЄ у Відні.

«Ми закликаємо РФ негайно вивести свої збройні сили та весь інший неуповноважений персонал із Запорізької АЕС, її найближчих околиць та всієї України, щоб оператор та українська влада могли відновити свої суверенні обов'язки в межах міжнародно визнаних кордонів України та законний операційний персонал міг виконувати свої обов'язки без стороннього втручання, загроз чи неприйнятно тяжких умов праці. Це також дозволить МАГАТЕ проводити перевірку відповідно до зобов'язань України щодо гарантій у безпечних та надійних умовах і своєчасно», — йдеться у заяві.

Заява випущена від імені Австралії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Канади, Хорватії, Кіпру, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Грузії, Німеччини, Греції, Угорщини, Ісландії, Ірландії, Італії, Японії, Латвії, Ліхтенштейну, Литви, Люксембургу, Мальти, Чорногорії, Нідерландів, Нової Зеландії, Північної Македонії, Норвегії, Польщі, Португалії, Південної Кореї, Молдови, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Туреччини, Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії, США, а також ЄС як окремого підписанта.

У заяві наголошується, що розміщення російського військового персоналу та озброєнь на ядерному об'єкті «неприйнятне і порушує принципи безпеки, захисту та гарантій, які зобов'язалися дотримуватися всі члени МАГАТЕ», і «вторгнення Росії та її присутність на ядерних об'єктах України значно підвищують ризик ядерних інцидентів та аварій».

«Присутність російських збройних сил на Запорізькій АЕС не дозволяє оператору та українській владі виконувати свої зобов'язання з ядерної та радіаційної безпеки відповідно до міжнародних конвенцій та норм безпеки МАГАТЕ, а також перешкоджає виконанню МАГАТЕ свого мандата за гарантіями», — сказано в документі.

«Ми рішуче засуджуємо використання Росією дезінформації для виправдання своїх незаконних дій в Україні. Міжнародна спільнота покладе на Росію відповідальність за її агресію, і Росія має нести повну відповідальність за свої незаконні дії в Україні», — наголошується у заяві.

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