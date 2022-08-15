Российские оккупанты массировано обстреляли Черниговскую область

Российские войска нанесли массированный удар по территории Новгород-Северской общины Черниговской области. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

По его информации обстрелы региона произошли утром в окрестностях села Каменская Слобода, зафиксировано около 70 взрывов, повреждены гражданские постройки. Также утром под обстрел попала территория возле села Пушкари. Там прозвучало около 60 взрывов. Чаус предполагает, что обстреливали село Пушкари оккупанты ствольной артиллерией. Предварительно обошлось без жертв.

Ранее глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий заявил об обстреле оккупантами двух общин Шосткинского района из разных видов оружия.