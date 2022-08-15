Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Утром российская армия обстреляла территорию двух общин Сумской области

15 августа 2022, 10:45

Утром российская армия обстреляла территорию двух общин Сумской области

Утро 15 сентября в двух общинах Шосткинского района Сумской области началось с вражеских обстрелов из разных видов оружия. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Он отметил, что 12 выстрелов из миномета и станкового автоматического гранатомета и 10 выстрелов из стрелкового оружия было нанесено по окраине города Середина-Буда. А еще 10 раз выстрелили оккупанты из стрелкового оружия в направлении одного из сел Шалыгинской общины.

Информация о потерях и разрушениях, по данным Живицкого, не поступала.

Ранее глава военной администрации Славянска Вадим Лях сообщил, что город подвергся очередному обстрелу войсками России минувшей ночью. 

Еще по теме

Места
Сумская область
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:45
«ДНР»: Сегодня в Донецке погибли два человека от обстрела
09:45
«ДНР» заявила о четырех погибших и 14 раненых от обстрелов за сутки
22:45
Бои за Пески и новый план РФ по захвату трассы на Донецк. Главное за день
13:36
Российский филиал Красного Креста, возможно, договорился с властью — жена комполка «Азов»
10:16
Российские войска безуспешно пытаются оккупировать всю Луганскую область — ОВА
23:42
Обстрел Краматорска. В Счастье коммунальщики из РФ обратились к Путину. Главное за день ►
20:57
Российские коммунальщики, которых «кинула» с зарплатой «ЛНР», пожаловались Путину
20:35
В оккупированной Горловке после обстрела горит здание «Углеснаба»
16:30
«ДНР» отменила плату за водоснабжение
15:14
«ДНР»: В Донецке в Куйбышевском районе погиб мужчина
14:39
Как «ДНР»: «ЛНР» заявила, что будет платить пенсионерам минимум по 10 тысяч рублей
12:58
«ЛНР» заявила об аварии на шахте, известно о погибшем и пострадавшем
11:52
К отопительному сезону не готов ни один захваченный Россией город Луганщины — Гайдай
09:47
В Горловке под обстрел попал оптовый рынок
09:06
«ДНР»: В Донецке и Горловке от обстрелов погибли три человека
все новости
12:17
В Донецкой области во время ликвидации пожара оккупанты ранили двух спасателей
11:52
Оккупанты не дают запустить Карловскую фильтровальную станцию, обесточенную 13 августа
11:45
«ДНР»: Сегодня в Донецке погибли два человека от обстрела
11:00
За сутки российские оккупанты обстреляли 18 населенных пунктов Донетчины
10:45
Утром российская армия обстреляла территорию двух общин Сумской области
10:40
Славянск подвергся очередному обстрелу
10:15
На войне с Россией погиб один из лучших летчиков ВСУ
09:45
«ДНР» заявила о четырех погибших и 14 раненых от обстрелов за сутки
09:25
Ночью оккупанты обстреляли Днепропетровскую область ракетами С-300
08:59
В Луганской ОВА подтвердили обстрел базы ЧВК «Вагнер» в оккупированной Попасной
08:56
Трое жителей Донетчины погибли и 13 ранены в результате обстрелов за сутки
23:11
Обязательная эвакуация: Из Авдеевки и Очеретино организованно вывезли первых жителей
22:45
Бои за Пески и новый план РФ по захвату трассы на Донецк. Главное за день
22:26
Зеленский — россиянам: Если у вас гражданство России и вы молчите, значит, вы не боретесь
20:49
Евросоюз и более 40 государств призвали Россию вывести свои войска с Запорожской АЭС
все новости
ВИДЕО
Славянск подвергся очередному обстрелу
15 августа, 10:40
Бои за Пески и новый план РФ по захвату трассы на Донецк. Главное за день
14 августа, 22:45
Обстрел Краматорска. В Счастье коммунальщики из РФ обратились к Путину. Главное за день ►
13 августа, 23:42

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты