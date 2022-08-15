Утром российская армия обстреляла территорию двух общин Сумской области

Утро 15 сентября в двух общинах Шосткинского района Сумской области началось с вражеских обстрелов из разных видов оружия. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Он отметил, что 12 выстрелов из миномета и станкового автоматического гранатомета и 10 выстрелов из стрелкового оружия было нанесено по окраине города Середина-Буда. А еще 10 раз выстрелили оккупанты из стрелкового оружия в направлении одного из сел Шалыгинской общины.

Информация о потерях и разрушениях, по данным Живицкого, не поступала.

Ранее глава военной администрации Славянска Вадим Лях сообщил, что город подвергся очередному обстрелу войсками России минувшей ночью.