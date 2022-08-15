Російські окупанти масовано обстріляли Чернігівську область

Російські війська завдали масованого удару по території Новгород-Сіверської громади Чернігівської області. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

За його інформацією, обстріли регіону сталися вранці на околицях села Кам'янська Слобода, зафіксовано близько 70 вибухів, пошкоджено цивільні споруди. Також вранці під обстріл потрапила територія біля села Пушкарі. Там пролунало близько 60 вибухів. Чаус припускає, що обстрілювали село Пушкарі окупанти ствольною артилерією. Попередньо обійшлося без жертв.

Раніше голова Сумської ОВА Дмитро Живицький заявив про обстріл окупантами двох громад Шосткинського району з різних видів зброї.