Людей засыпало, но им удалось выбраться: Как выглядит пригород Краматорска после обстрела

Краматорск после обстрела. Скриншот

В пригороде Краматорска Донецкой области после ночных обстрелов разрушены жилые дома. Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации.



В ДонОВА показали, как выглядит пострадавший поселок. В разрушенных обстрелом домах засыпало людей, однако им удалось выбраться — три человека отделались легкими царапинами. Ракета упала между жилыми домами, разрушив четыре здания.



«Каждый день россияне бьют по мирным жителям Донбасса. Страдают и те, кто находится близко к фронту, и те, кто находится в относительном тылу. Ежедневно тысячи людей, которые до сих пор остаются в области, подвергают себя опасности», — подчеркнули в ОВА.







Краматорск ночью 16 августа подвергся обстрелу со стороны российских войск.

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