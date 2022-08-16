Мэр Краматорска показал последствия ночного обстрела города

Краматорск ночью 16 августа подвергся обстрелу со стороны российских войск. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.



По его словам, оккупанты ударили по частному сектору Краматорска, разрушены дома. Гончаренко сообщил, что по предварительной информации обошлось без жертв.



На месте происшествия работают спасатели и полиция.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки в результате обстрелов населенных пунктов региона погиб один человек, еще двое мирных жителей были ранены.