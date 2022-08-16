Людей засипало, але їм вдалося вибратися: Як виглядає передмістя Краматорська після обстрілу

Краматорськ після обстрілу. Скріншот

У передмісті Краматорська на Донеччині після нічних обстрілів зруйновано житлові будинки. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.



У ДонОВА показали, як виглядає постраждале селище. У зруйнованих обстрілом будинках засипало людей, проте їм вдалося вибратися — у трьох людей легкі подряпини. Ракета впала між житловими будинками, зруйнувавши чотири будинки.



«Щодня росіяни б'ють по мирних жителях Донбасу. Страждають і ті, хто знаходиться близько до фронту, і ті, хто перебуває у відносному тилу. Щодня тисячі людей, які досі залишаються в області, наражають себе на небезпеку», — наголосили в ОВА.







Краматорськ вночі 16 серпня зазнав обстрілу з боку російських військ.

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