Армия РФ значительно увеличила количество вертолетов у границ Украины — ВСУ

«По состоянию на начало полномасштабной войны вокруг Украины авиационные группировки рф составляли 700 летательных аппаратов - 450 самолетов и 250 вертолетов. Воздушные силы и другие силы обороны уже уничтожили немало авиационной техники врага, впрочем, противник имеет возможность пополнять этот состав, подтягивая с глубины страны авиационную технику. Самолетов на сегодняшний день несколько меньше – 430 находится сейчас вокруг украинских границ на разных аэродромах беларуси, россии в Крыму. Но группировка вертолетов значительно возросла и сейчас составляет более 360 вертолетов, которые противник имеет в распоряжении близко к границам Украины», - сказал Игнат и объяснил это тем, что именно штурмовая авиация и боевые вертолеты для поддержки наземных России войск используются чаще.

Помимо этого Юрий Игнат констатировал, что российская армия сейчас привлекает для боев против ВСУ различные виды авиации - стратегическую, дальние бомбардировщики, истребители-бомбардировщики Су-34, штурмовики. Также, по его словам, продолжают работать как в небе Беларуси, так и в небе РФ вражеские самолеты радиолокационного обнаружения А-50.

Ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что российская армия перебрасывает вооружения в Беларусь и возможно будет атаковать Украину 24 августа в День Независимости.