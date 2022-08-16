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Армия РФ значительно увеличила количество вертолетов у границ Украины — ВСУ

16 августа 2022, 16:45

Армия РФ значительно увеличила количество вертолетов у границ Украины — ВСУ

Количество вертолетов оккупантов, используемых войсками РФ против Украины, значительно возросла - сейчас их численность составляет более 360 единиц. Об этом со ссылкой на слова спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщает издание «Укринформ».

«По состоянию на начало полномасштабной войны вокруг Украины авиационные группировки рф составляли 700 летательных аппаратов - 450 самолетов и 250 вертолетов. Воздушные силы и другие силы обороны уже уничтожили немало авиационной техники врага, впрочем, противник имеет возможность пополнять этот состав, подтягивая с глубины страны авиационную технику. Самолетов на сегодняшний день несколько меньше – 430 находится сейчас вокруг украинских границ на разных аэродромах беларуси, россии в Крыму. Но группировка вертолетов значительно возросла и сейчас составляет более 360 вертолетов, которые противник имеет в распоряжении близко к границам Украины», - сказал Игнат и объяснил это тем, что именно штурмовая авиация и боевые вертолеты для поддержки наземных России войск используются чаще.

Помимо этого Юрий Игнат констатировал, что российская армия сейчас привлекает для боев против ВСУ различные виды авиации - стратегическую, дальние бомбардировщики, истребители-бомбардировщики Су-34, штурмовики. Также, по его словам, продолжают работать как в небе Беларуси, так и в небе РФ вражеские самолеты радиолокационного обнаружения А-50.

Ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что российская армия перебрасывает вооружения в Беларусь и возможно будет атаковать Украину 24 августа в День Независимости. 

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