Армія РФ значно збільшила кількість вертольотів біля кордонів України - ЗСУ

«Станом на початок повномасштабної війни довкола України авіаційні угруповання рф складали 700 літальних апаратів - 450 літаків та 250 вертольотів. Повітряні сили та інші сили оборони вже знищили чимало авіаційної техніки ворога, втім противник має можливість поповнювати цей склад, підтягуючи з середини країни авіаційну техніку. Літаків на сьогоднішній день дещо менше - 430 знаходиться зараз довкола українських кордонів на різних аеродромах білорусі, росії в Криму. Але угрупування вертольотів значно виросло і зараз складає понад 360 вертольотів, які противник має у своєму розпорядженні близько до кордонів України», - сказав Ігнат і пояснив це тим, що саме штурмова авіація та бойові гелікоптери для підтримки наземних військ РФ використовуються частіше.

Крім цього Юрій Ігнат констатував, що російська армія зараз залучає для боїв проти ЗСУ різні види авіації – стратегічну, далеку бомбардувальники, винищувачі-бомбардувальники Су-34, штурмовики. Також, за його словами, продовжують працювати як у небі Білорусі, так і у небі РФ ворожі літаки радіолокаційного виявлення А-50.

Раніше спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російська армія перекидає озброєння до Білорусі і можливо атакуватиме Україну 24 серпня в День Незалежності.