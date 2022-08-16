В ВСУ рассказали о подготовке армии РФ к провокациям ко Дню Независимости Украины

В Вооруженных силах Украины заявляют, что российская армия перебрасывает вооружения в Беларусь и возможно будет атаковать Украину 24 августа в День Независимости. Об этом на брифинге сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, отметив, что украинские военные находятся в боевой готовности 24/7 с начала полномасштабной войны с РФ.

«Вооруженные силы Украины постоянно наблюдают перемещение войск и перевозку боекомплектов (как ракет «Искандер» так и других). Это происходит не сегодня, не вчера, а всегда. Если прилетает Ил-76 на один из аэродромов Беларуси, понятно, что он перевозит там вооружение», - заявил Игнат, отметив, что есть данные разведки, и в открытых источниках есть информация, что армия РФ наращивает свои силы на белорусской территории.



Он сообщил, что в этих процессах есть и политическая составляющая, угрозы Западу на границах этого государства, а также угрозы Украине. Но, по словам Игната, эта угроза была всегда, поскольку территорию Беларуси РФ использовала с первых дней полномасштабной агрессии, наносила удары оттуда.

Юрий Игнат заявил, что к российским провокациям нужно определенно готовиться. К тому же напомнил, что скоро большой национальный праздник – День Независимости Украины, а РФ «всегда использует такие даты для «поздравлений», и мы должны быть готовы к этому».

Ранее 12 августа секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о планах России устроить провокацию связанную с президентом Украины Владимиром Зеленским, не исключил, что это произойдет 24 августа в День Независимости.