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«ДНР» сообщила, как будут работать школы

16 августа 2022, 18:03

«ДНР» сообщила, как будут работать школы

На подконтрольной группировке «ДНР» территории планируют начать учебный год в школах — 1 сентября. Об этом говорится в опубликованном сегодня «приказе» так называемого «министерства образования и науки ДНР».

«ДНР» собирается проводить праздники «Первый звонок».

В «документе» также сказано, что учебный год продлится:

  • для учеников с первого по восьмой класс, а также десятого класса — до 24 мая;
  • для учеников девятого и 11 класса — до 17 мая 2023 года.

Осенние каникулы при этом установлены с 29 октября по 6 ноября, зимние — с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года, весенние — с 18 марта по 26 марта 2023 года.

Дополнительные каникулы для первоклассников предусмотрены с 18 по 26 февраля.

Напомним, что учебный год 2021-2022 в школах на подконтрольной группировке части Донетчины проходил с 1 сентября по 1 июля. Обучение в основном проходило в дистанционном режиме.

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