«ДНР» сообщила, как будут работать школы

На подконтрольной группировке «ДНР» территории планируют начать учебный год в школах — 1 сентября. Об этом говорится в опубликованном сегодня «приказе» так называемого «министерства образования и науки ДНР».



«ДНР» собирается проводить праздники «Первый звонок».



В «документе» также сказано, что учебный год продлится:

для учеников с первого по восьмой класс, а также десятого класса — до 24 мая;

для учеников девятого и 11 класса — до 17 мая 2023 года.

Осенние каникулы при этом установлены с 29 октября по 6 ноября, зимние — с 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года, весенние — с 18 марта по 26 марта 2023 года.



Дополнительные каникулы для первоклассников предусмотрены с 18 по 26 февраля.



Напомним, что учебный год 2021-2022 в школах на подконтрольной группировке части Донетчины проходил с 1 сентября по 1 июля. Обучение в основном проходило в дистанционном режиме.