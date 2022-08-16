«ДНР» повідомила, як працюватимуть школи

На підконтрольній угрупуванню «ДНР» території планують розпочати навчальний рік у школах — 1 вересня. Про це йдеться в опублікованому сьогодні «наказі» так званого «міністерства освіти та науки ДНР».
«ДНР» має намір проводити свята «Перший дзвінок».
У документі також сказано, що навчальний рік триватиме:
Осінні канікули при цьому встановлені з 29 жовтня до 6 листопада, зимові — з 30 грудня 2022 року по 8 січня 2023 року, весняні — з 18 березня по 26 березня 2023 року.
Додаткові канікули для першокласників передбачені з 18 до 26 лютого.
Нагадаємо, що навчальний рік 2021-2022 у школах на підконтрольній угрупуванню частині Донеччини тривав з 1 вересня до 1 липня. Навчання переважно проходило в дистанційному режимі.