«ДНР» повідомила, як працюватимуть школи

На підконтрольній угрупуванню «ДНР» території планують розпочати навчальний рік у школах — 1 вересня. Про це йдеться в опублікованому сьогодні «наказі» так званого «міністерства освіти та науки ДНР».



«ДНР» має намір проводити свята «Перший дзвінок».



У документі також сказано, що навчальний рік триватиме:

для учнів із першого по восьмий клас, а також десятого класу — до 24 травня;

для учнів дев'ятого та 11 класу — до 17 травня 2023 року.

Осінні канікули при цьому встановлені з 29 жовтня до 6 листопада, зимові — з 30 грудня 2022 року по 8 січня 2023 року, весняні — з 18 березня по 26 березня 2023 року.



Додаткові канікули для першокласників передбачені з 18 до 26 лютого.



Нагадаємо, що навчальний рік 2021-2022 у школах на підконтрольній угрупуванню частині Донеччини тривав з 1 вересня до 1 липня. Навчання переважно проходило в дистанційному режимі.