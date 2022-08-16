В Минреинтеграции назвали причины, чтобы не получать паспорт РФ в оккупации

Захватчики пытаются принудительно паспортизировать граждан Украины на временно оккупированных частях Херсонской и Запорожской области. Об этом сообщили в Минреинтеграции.
В ведомстве назвали причины, чтобы не получать паспорт РФ на оккупированных территориях:
«Паспорт РФ — токсичен: международное сообщество его не признает. Получение паспорта РФ — первый шаг к коллаборантству и пособничеству врагу, что может влечь за собой уголовную ответственность», — подчеркнули в Минреинтеграции.
Там также напомнили, что все причастные к принудительной паспортизации украинцев на оккупированных территориях — понесут ответственность.