В Минреинтеграции назвали причины, чтобы не получать паспорт РФ в оккупации

Захватчики пытаются принудительно паспортизировать граждан Украины на временно оккупированных частях Херсонской и Запорожской области. Об этом сообщили в Минреинтеграции.



В ведомстве назвали причины, чтобы не получать паспорт РФ на оккупированных территориях:

выданный оккупантами паспорт РФ — реальное основание для принудительной мобилизации в войска РФ;

это путь к депортации в депрессивную российскую глубинку — в Сибирь, Зауралье, на Дальний Восток;

«документ» «действует» только на оккупированных территориях, а в России не дает никаких привилегий, которые имеют граждане РФ.

«Паспорт РФ — токсичен: международное сообщество его не признает. Получение паспорта РФ — первый шаг к коллаборантству и пособничеству врагу, что может влечь за собой уголовную ответственность», — подчеркнули в Минреинтеграции.



Там также напомнили, что все причастные к принудительной паспортизации украинцев на оккупированных территориях — понесут ответственность.