Забирали с рынков и остановок: В Луганске «военные» патрули принудительно мобилизуют мужчин

Центральный рынок Луганска. Фото: «Восточная правозащитная группа»

Незаконные вооруженные формирования на подконтрольной группировке «ЛНР» территории продолжают проводить принудительную мобилизацию мужского населения. Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа».



По данным правозащитников, 4 августа утром в Луганске одновременно работали сразу более 15 «военных» патрулей.



«Мужчин забирали с рынков, университетов (преподаватели), остановок общественного транспорта и лечебных учреждений», — отметили в «Восточной правозащитной группе».



Telegram-канал «Радар», со ссылкой на местных жителей, также информирует о продолжающейся незаконной мобилизации.



«Мужчин задерживают на улицах и отводят в автобус. Что происходит дальше, нам с вами уже известно», — отмечается в сообщении.

Смотрите также:



