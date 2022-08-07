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Новая волна принудительной «мобилизации» началась в ОРДЛО

07 августа 2022, 09:43

Новая волна принудительной «мобилизации» началась в ОРДЛО

Новая волна принудительной «мобилизации» началась с 1 августа на территории оккупированного Донбасса для комплектования подразделений мобилизационного резерва. Об этом сообщило Главное управление разведки.

Отмечается, что оккупанты призывают людей, непригодных для прохождения службы и тех, кто имел «отсрочку».

Так, в Луганске за 40 минут на рынке собрали два автобуса мужчин, большинство из которых грузчики. В Алчевске мужчин забирали посреди улиц. Население возмущено, мужчины скрываются.

Тотальная принудительная мобилизация идет во многих населенных пунктах. На улицах Хрустального увеличилось количество патрулей, забирающих мужчин в военкомат. Продолжаются облавы по предприятиям и коммерческим учреждениям.

«Распространяется недовольство среди уже мобилизованных мужчин ОРДЛО ужасным отношением командования в оккупационной армии к местному личному составу. В частности, распространяется информация, что россиянам выдают современные бронежилеты и каски, а местным амуницию образца 1941 - 1945 годов», — сказано в сообщении.

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