У Мінреінтеграції назвали причини, щоби не отримувати паспорт РФ в окупації

Загарбники намагаються примусово паспортизувати громадян України на тимчасово окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей. Про це повідомили у Мінреінтеграції.



У відомстві назвали причини, щоб не отримувати паспорт РФ на окупованих територіях:

виданий окупантами паспорт РФ — реальна підстава для примусової мобілізації до військ РФ;

це шлях до депортації в депресивну російську глибинку — до Сибіру, Зауралля, на Далекий Схід;

«документ» «чинний» лише на окупованих територіях, а Росії не дає жодних привілеїв, які мають громадяни РФ.

«Паспорт РФ токсичний: міжнародна спільнота його не визнає. Отримання паспорта РФ — перший крок до колаборантства та пособництва ворогові, що може тягти за собою кримінальну відповідальність», — наголосили в Мінреінтеграції.



Там також нагадали, що всі причетні до примусової паспортизації українців на окупованих територіях відповідатимуть за законом.