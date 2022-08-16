У Мінреінтеграції назвали причини, щоби не отримувати паспорт РФ в окупації

Загарбники намагаються примусово паспортизувати громадян України на тимчасово окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей. Про це повідомили у Мінреінтеграції.
У відомстві назвали причини, щоб не отримувати паспорт РФ на окупованих територіях:
«Паспорт РФ токсичний: міжнародна спільнота його не визнає. Отримання паспорта РФ — перший крок до колаборантства та пособництва ворогові, що може тягти за собою кримінальну відповідальність», — наголосили в Мінреінтеграції.
Там також нагадали, що всі причетні до примусової паспортизації українців на окупованих територіях відповідатимуть за законом.