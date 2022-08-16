У Мінреінтеграції назвали причини, щоби не отримувати паспорт РФ в окупації

16 серпня 2022, 21:59

У Мінреінтеграції назвали причини, щоби не отримувати паспорт РФ в окупації

Загарбники намагаються примусово паспортизувати громадян України на тимчасово окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей. Про це повідомили у Мінреінтеграції.

У відомстві назвали причини, щоб не отримувати паспорт РФ на окупованих територіях:

  • виданий окупантами паспорт РФ — реальна підстава для примусової мобілізації до військ РФ;
  • це шлях до депортації в депресивну російську глибинку — до Сибіру, Зауралля, на Далекий Схід;
  • «документ» «чинний» лише на окупованих територіях, а Росії не дає жодних привілеїв, які мають громадяни РФ.

«Паспорт РФ токсичний: міжнародна спільнота його не визнає. Отримання паспорта РФ — перший крок до колаборантства та пособництва ворогові, що може тягти за собою кримінальну відповідальність», — наголосили в Мінреінтеграції.

Там також нагадали, що всі причетні до примусової паспортизації українців на окупованих територіях відповідатимуть за законом.

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