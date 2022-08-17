В Луганской ОВА рассказали о результатах удара по войскам РФ в Лисичанске

В захваченном войсками РФ Лисичанске в следствие удара ВСУ уничтожено не только руководство второго армейского корпуса, но и сотрудники ФСБ России. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он отметил, что, по предварительной информации, вчера 16 августа в результате взрыва в Лисичанске было полностью разрушено здание СБУ, в котором находился штаб оккупантов. По данным Гайдая, взрывом уничтожены около сотни российских военных, большинство из руководства 2-армейского корпуса и ориентировочно 20 представителей российской ФСБ.

Ранее в утренне сводке 17 августа глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что недавние взрывы в Лисичанске и Попасной нарушили наступательные планы оккупантов и значительно снизить количество обстрелов в регионе.