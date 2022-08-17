В окупованому військами РФ Лисичанську знищено близько сотні окупантів - Гайдай

У захопленому військами РФ Лисичанську внаслідок удару ЗСУ знищено не лише керівництво другого армійського корпусу, а й співробітники ФСБ Росії. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що, за попередньою інформацією, вчора 16 серпня внаслідок вибуху в Лисичанську було повністю зруйновано будівлю СБУ, в якій знаходився штаб окупантів. За даними Гайдая, вибухом знищено близько сотні російських військових, більшість із керівництва 2-армійського корпусу та орієнтовно 20 представників російської ФСБ.

Раніше в ранковому зведенні 17 серпня голова Луганської ОВ Сергій Гайдай повідомив, що недавні вибухи в Лисичанську та Попасній порушили наступальні плани окупантів і значно знизили кількість обстрілів у регіоні.