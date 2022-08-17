Федоров: В оккупированном Мелитополе – взрывы

Мэр оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров сообщил о взрывах в курортном поселке Кирилловка Мелитопольского района, где российские оккупанты разместили вывезенную из райцентра военную технику.



«Очередной хлопок для россиян в Кирилловке», - написал Федоров в Telegram, проиллюстрировав сообщение фотографией столба дыма, поднимающегося над морским побережьем.



«В этом году рашисты лишили более 5 миллионов человек курорта на Азовском побережье. Вместо этого "национализировали" базы отдыха и гостиничные комплексы, хвастаясь тем, как они отдыхают. Более того, завезли в Кирилловку свою военную технику, испугавшись, что в Мелитополе ее достанут ВСУ. Что ж, наши силы повсюду: и снаружи, и внутри логова врага», - написал он.