Федоров: В окупованому Мелітополі – вибухи

Мер окупованого Мелітополя Запорізької області Іван Федоров повідомив про вибухи у курортному селищі Кирилівка Мелітопольського району, де російські окупанти розмістили вивезену з райцентру військову техніку.



«Чергова бавовна для росіян у Кирилівці», - написав Федоров у Telegram, проілюструвавши повідомлення фотографією стовпа диму, що піднімається над морським узбережжям.



«Цього року рашисти позбавили понад 5 мільйонів людей курорту на Азовському узбережжі. Натомість "націоналізували" бази відпочинку та готельні комплекси, хваляючись тим, як вони відпочивають. Більше того, завезли до Кирилівки свою військову техніку, злякавшись, що в Мелітополі її дістануть ЗСУ. Що ж, наші сили всюди: і зовні, і всередині лігва ворога», - написав він.