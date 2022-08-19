У Генштабі розповіли, де на Донбасі атакують російські війська

Збройні сили України на Донеччині продовжують відбивати атаки російських військ. Окупанти штурмують на Бахмутському, Слов'янському та Авдіївському напрямках. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.



Як повідомили у Генштабі, на Слов'янському напрямку противник вів вогонь з артилерії різних типів у районах неподалік Дібрівного, Довгенького, Вірнопілля, Сулигівки, Чепіля, Мазанівки та Богородичного.



Окупанти намагалися вести штурмові дії на напрямках Барабашівка — Карнаухівка, Сулигівка — Дібрівне, Сулигівка — Нова Дмитрівка.



На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли недалеко від Сіверського, Роздолівки, Григорівки, Сидорового та Пришибу.



На Бахмутському напрямку вогонь з танків, ствольної та реактивної артилерії відмічений в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Берестове, Веселе, Зайцеве, Яковлівка, Кодема, Спірне, Івано-Дар'ївка, Білогорівка та Залізне. Окупанти завдали ударів літаками штурмової авіації в районі Соледара.

Противник вів наступальні бої у напрямках Спірне — Виїмка, Стряпівка — Соледар, Володимирівка — Соледар, Клинове — Бахмут, Вершина — Кодема. На зазначених напрямках підрозділи противника успіху не мали та відійшли.



Точаться бої у напрямку Покровське — Бахмутське.



На Авдіївському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли біля Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки, Пісок, Опитного, Первомайського, Невельського, Новобахмутівки та Нетайлового. Ворог завдав авіаударів недалеко від Мар'їнки, Новомихайлівки та Павлівки.



Веде штурмові дії у напрямку Лозове — Первомайське, бойові дії продовжуються.



На Новопавлівському напрямку обстріляно райони населених пунктів Павлівка, Володимирівка, Велика Новосілка, Вугледар, Новомихайлівка, Пречистівка та Золота Нива.



Дивіться також:



