На Донбасі прикордонники знешкодили диверсантів на річці Сіверський Донець

На Донеччині прикордонники знищили ворожих диверсантів. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Зазначається, що прикордонники помітили групу диверсантів окупаційних військ на річці Сіверський Донець. Вказується, що диверсанти зняли з себе всю форму та екіпірування, щоб їм було зручніше форсувати річку, але «заплив» не вдався. За даними Держприкордонслужби, двох диверсантів було знищено і ще одного поранено, а інші учасники ДРГ втекли.

Раніше в СБУ повідомили про затримання під час контрдиверсійної «зачистки» прифронтових районів на Донбасі двох росіян.